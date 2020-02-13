Происшествия 1 час назад

Жуткое ДТП в РФ: в аварии погибли восемь украинцев (ФОТО)

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса не рассчитал дистанцию при обгоне

Жуткое ДТП в РФ: в аварии погибли восемь украинцев (ФОТО) Жуткое ДТП в РФ: в аварии погибли восемь украинцев (ФОТО)
Фото: Mash

В ночь с 13 на 14 февраля в Псковской области России произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли восемь человек, сообщает Telegram-канал Mash.

Как говорится в сообщении, авария произошла в Пустошкинском районе, столкнулись большегруз "Вольво" с белорусскими номерами и частный "Мерседес", погибли 7 пассажиров и водитель автобуса, все — граждане Украины.

Кратко и по делу в Telegram

Водителя фуры Вячеслава Рябова (Беларусь) и единственного выжившего пассажира "Мерседеса" Михаила Зеленчука (Украина) госпитализировали в состоянии средней тяжести. Двоих пострадавших отвезли в поликлинику Великих Луков", — сказано в сообщении.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса не рассчитал дистанции при обгоне.

Украинцы в микроавтобусе возвращались домой с заработков в Санкт-Петербурге.

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Напомним, 8 февраля 2020 года около 00:00, на 694 км автодороги М-4 Дон в Верхнемамонском районе Воронежской области Российской Федерации произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Vito с номерными знаками Украины и грузового автомобиля MAN.

В результате ДТП водитель микроавтобуса и двое пассажиров, женщина в возрасте 31 года и 37-летний мужчина, погибли на месте. Погибшие имели при себе паспорта граждан Украины.

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