Под Воронежом в ДТП погибли трое украинцев (ФОТО)

8 февраля 2020 года, около 00:00, на 694 км автодороги М-4 Дон в Верхнемамонском районе Воронежской области Российской Федерации произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Vito с номерными знаками Украины и грузового автомобиля MAN.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Воронежской области, микроавтобусом управлял 37-летний водитель.

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В результате ДТП водитель микроавтобуса и двое пассажиров, женщина в возрасте 31 года и 37-летний мужчина, погибли на месте.

Еще пятеро пассажиров, мужчины в возрасте 27, 32, 33 и двое 39-летних с различными травмами доставлены в Павловскую районную больницу. 45-летний водитель грузовика серьезно не пострадал и после обследования в больнице отправлен на амбулаторное лечение.

В прокуратуре отмечают, что водитель Mercedes-Benz Vito и пятеро пассажиров имели при себе паспорта граждан Украины.

По предварительным данным, люди, находящиеся в микроавтобусе, направлялись в Москву на заработки. Причиной ДТП, по версии следствия, стал выезд украинского авто на встречную полосу движения.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Верхнемамонского района Александр Диский.

"В настоящее время произведен осмотр места происшествия, изъята запись видеорегистратора автомобиля попутного автомобиля, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ход процессуальной проверки взят на контроль прокуратурой района", — сообщил Александр Диский.

Согласно сообщению оккупационных СМИ, жертвами аварии стали жители неподконтрольной Украине территории Луганской области.

Напомним, 7 февраля в Венгрии в результате столкновения пяти автомобилей погибли двое граждан Украины, еще семеро — получили травмы.