Происшествия 3 часа назад

В масштабном ДТП в Венгрии погибли 2 украинца, еще 7 — пострадали (ВИДЕО)

Авария произошла при участии пяти автомобилей, среди которых микроавтобус с украинскими номерами

В масштабном ДТП в Венгрии погибли 2 украинца, еще 7 — пострадали (ВИДЕО) В масштабном ДТП в Венгрии погибли 2 украинца, еще 7 — пострадали (ВИДЕО)
Последствия ДТП в Венгрии. Скриншот из видео

В Венгрии в результате столкновения пяти автомобилей погибли двое граждан Украины, еще семеро — получили травмы.

Об этом сообщает венгерское издание AgriaTV.

Указано, что ДТП произошло утром 7 декабря на 98-м километре трассы M3 в направлении Будапешта возле города Кал.

Кратко и по делу в Telegram

Известно, что сначала столкнулись 2 легковых автомобиля, которые остановились на боковой полосе. Во время этого столкновения никто не пострадал.

Как отмечается, позже в эти два авто врезался микроавтобус с украинскими номерами. После столкновения украинский микроавтобус вылетел с дороги и перевернулся. Еще 2 автомобиля врезались в обломки автомобилей, которые остались на дороге.

Читайте также:
Выпрыгивали на ходу: в Каменском водитель автобуса с детьми умер за рулем (ФОТО, ВИДЕО)

"В результате аварии один украинец погиб на месте, второй — в больнице. Еще семерых граждан Украины госпитализировали с различными травмами", — говорится в сообщении.

Ранее в результате столкновения украинского микроавтобуса и автомобиля в Орловской области России, 3 человека погибли и еще 7 получили травмы. Среди погибших — одна гражданка Украины.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Боснии трое украинцев "обчистили" 23 банкомата российского "Сбербанка" (ФОТО)
В Боснии трое украинцев "обчистили" 23 банкомата российского "Сбербанка" (ФОТО)
Китайский коронавирус: число жертв достигло 724 человек
Китайский коронавирус: число жертв достигло 724 человек
Будапешт хочет особых условий для венгров-граждан Украины
Будапешт хочет особых условий для венгров-граждан Украины
Загрузка...
Новое видео
Бизнес с мужем, искусство и знакомство с Черняком. Марина Авдеева / WOMO

Новости дня

  1. Суд начал банкротство "Киевэнерго"

  2. Китайский коронавирус: число жертв достигло 724 человек

  3. Новый сгибаемый смартфон от Motorola провалил тест на выносливость (ВИДЕО)

  4. Имущество Курченко по "Металлисту" передадут госпредприятию "Харьков-Арена"

  5. Реформирование ВСУ: в армии Украины создали новые командования

Загрузка...