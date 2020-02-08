В масштабном ДТП в Венгрии погибли 2 украинца, еще 7 — пострадали (ВИДЕО)

В Венгрии в результате столкновения пяти автомобилей погибли двое граждан Украины, еще семеро — получили травмы.

Об этом сообщает венгерское издание AgriaTV.

Указано, что ДТП произошло утром 7 декабря на 98-м километре трассы M3 в направлении Будапешта возле города Кал.

Известно, что сначала столкнулись 2 легковых автомобиля, которые остановились на боковой полосе. Во время этого столкновения никто не пострадал.

Как отмечается, позже в эти два авто врезался микроавтобус с украинскими номерами. После столкновения украинский микроавтобус вылетел с дороги и перевернулся. Еще 2 автомобиля врезались в обломки автомобилей, которые остались на дороге.

"В результате аварии один украинец погиб на месте, второй — в больнице. Еще семерых граждан Украины госпитализировали с различными травмами", — говорится в сообщении.

Ранее в результате столкновения украинского микроавтобуса и автомобиля в Орловской области России, 3 человека погибли и еще 7 получили травмы. Среди погибших — одна гражданка Украины.