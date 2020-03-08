Происшествия 1 час назад

Кошмарное ДТП под Киевом: фура разорвала легковушку, погибли три человека (ФОТО, ВИДЕО)

Фура двигалась по Бориспольской окружной со стороны Харькова, а Peugeot выезжала на перекресток со второстепенной дороги, где и произошло столкновение

Кошмарное ДТП под Киевом: фура разорвала легковушку, погибли три человека (ФОТО, ВИДЕО) Кошмарное ДТП под Киевом: фура разорвала легковушку, погибли три человека (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Информатор

7 марта на Бориспольской окружной столкнулись фура Renault и Peugeot 307 CC. В результате аварии погибли три человека, сообщает Информатор.

По информации издания, дорожно-транспортное происшествие произошло около 17:40. Полицейские рассказали, что предварительно, фура двигалась по Бориспольской окружной со стороны Харькова, а Peugeot выезжала на перекресток со второстепенной дороги, где и произошло столкновение.

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От удара грузовик и легковушка вылетели в поле.

В результате ДТП, Peugeot буквально разорвало. В салоне автомобиля были двое мужчин и женщина. Все они погибли. Грузовик опрокинулся на бок. Его водитель не пострадал.

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Автомобили не мешали проезду автомобилей, но на время проведения следственных действий полицейские временно перекрывали дорогу.

Напомним, в ночь с 13 на 14 февраля в Псковской области России произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли восемь граждан Украины.

 

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