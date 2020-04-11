Происшествия 50 минут назад

На Харьковщине Daewoo протаранил карету "Скорой помощи", погибли три человека (ФОТО)

В аварии также травмировались четыре человека, которые находились в карете "Скорой помощи"

На Харьковщине Daewoo протаранил карету "Скорой помощи", погибли три человека (ФОТО) На Харьковщине Daewoo протаранил карету "Скорой помощи", погибли три человека (ФОТО)
Фото: Нацполиция

Вчера, 10 апреля, около 22:00 в результате столкновения Daewoo Sens и кареты Скорой помощи, которое произошло вблизи 5 км окружной дороги Харькова, 3 человека погибли, еще 4 госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

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По информации отдела коммуникации областного управления Нацполиции, автомобиль Daewoo Sens под управлением 27-летней женщины, который двигался со стороны улицы Александра Зубарева в направлении проспекта Гагарина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с каретой скорой медицинской помощи.

В результате ДТП водитель и 33-летний пассажир автомобиля Daewoo Sens, а также 55-летний водитель скорой погибли на месте происшествия" — говорится в сообщении.

Кроме этого, травмы получили 33-летний пациент, два санитара (48 лет и 38 года), а также 40-летний фельдшер, которые находились в карете скорой помощи получили и были доставлены в больницу.

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Решается вопрос о квалификации происшедшего по Уголовному кодексу Украины. Осмотр места ДТП продолжается.

Напомним, 31 марта на трассе "Киев — Чоп" в результате дорожно-транспортного происшествия погиб владелец группы компаний (ГК) "Молочный альянс", а также киевских торгово-развлекательных центров (ТРЦ) River Mall  и РЦ "Блокбастер" Федор Шпиг.

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