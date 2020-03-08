Происшествия 40 минут назад

Под Тернополем ЗАЗ протаранил иномарку (ФОТО)

В аварии пострадал 4-летний ребенок

Под Тернополем ЗАЗ протаранил иномарку (ФОТО) Под Тернополем ЗАЗ протаранил иномарку (ФОТО)
Фото: Нацполиция

Сегодня, 8 марта, на автодороге Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка в Тернопольском районе не разминулись автомобили ЗАЗ-110307 и VOLKSWAGEN VENTO.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области, 25-летний водитель ЗАЗа не справился с управлением, в результате чего, машину занесло на мокром асфальте и выбросило на полосу встречного движения, где он врезался в иномарку под управлением львовянина.

В результате ДТП, телесные повреждения, переломы получили водитель и трое пассажиров с ЗАЗ, среди которых — четырехлетний ребенок, который находился в Volkswagen.

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Данный факт внесен в УГРДР согласно статье 286 Уголовного Кодекса Украины. Продолжается следствие.

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Напомним, 7 марта на Бориспольской окружной столкнулись фура Renault и Peugeot 307 CC. В результате аварии погибли три человека.

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