Происшествия 1 час назад

В Польше в ДТП с двумя автобусами погиб украинец

Микроавтобус Mercedes Sprinter с украинскими номерами столкнулся с польским автобусом, который находился на остановке

В Польше в ДТП с двумя автобусами погиб украинец В Польше в ДТП с двумя автобусами погиб украинец
ДТП в Польше. Фото: ТСН

В Польше на трассе Хелм — Бялополе недалеко от польско-украинской границы произошло ДТП с участием микроавтобуса с украинскими номерами, в результате которого погиб один гражданин Украины.

Об этом заявил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, сообщает "Укринформ".

Указано, что 6 марта в 16:00 на трассе Хелм-Бялополе недалеко от польско-украинской границы произошло ДТП с участием микроавтобуса с украинскими регистрационными номерами и польского автобуса.

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"Микроавтобус Mercedes Sprinter, с 4-мя пассажирами, нарушил правила дорожного движения и столкнулся с польским автобусом, который находился на остановке. В результате сильного удара микроавтобус перевернулся, став причиной смерти одного пассажира — гражданина Украины. Другие пассажиры вследствие инцидента не пострадали", — говорится в сообщении.

По информации Погорельцева, водителя микроавтобуса задержала польская полиция. Начато расследование аварии.

Известно, что МИД уже уведомил родственников погибшего украинца об этом инциденте, и они в настоящее время прибыли в Польшу.

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Генеральное консульство Украины в Люблине, по словам дипломата, поддерживает контакты с местными правоохранительными органами, а также предоставляет необходимое содействие и помощь родственникам погибшего, в частности, в оперативной организации репатриации тела в Украину.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Генерального консульства Украины в Люблине.

Ранее в Словакии в Татрах произошла масштабная дорожная авария с участием 20 транспортных средств, в которой пострадали 5 граждан Украины.

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