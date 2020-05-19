Транспорт 30 минут назад

Запуск системы фотофиксации превышения скорости в Киеве отложили до 1 июня

С началом лета водители начнут получать "письма счастья"

Автофиксация нарушений ПДД в Киеве. Фото: kiev.vgorode.ua Автофиксация нарушений ПДД в Киеве. Фото: kiev.vgorode.ua
Автофиксация нарушений ПДД в Киеве. Фото: kiev.vgorode.ua

Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко назвал новую дату запуска системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщает AutoConsulting.

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По словам Геращенко, новая дата запуска системы назначена на 1 июня 2020 года.

"Отсрочка была по причине вспышки коронавирусной инфекции на одном из предприятий, которое должно было обеспечивать печать "писем счастья". Плюс зал, в котором находится одновременно около 20 полицейских на небезопасном друг от друга расстоянии, это тоже могло привести к тому, что один заболевший инспектор полиции мог заразить всех остальных. Поэтому мы решили на месяц отложить запуск этой системы. Она обязательно заработает", — пообещал замминистра.

Он напомнил, что изначально запущено 50 камер видеонаблюдения в Киеве и вокруг города. Их задачей будет фиксация превышения скорости на дорогах.

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После этого, как отметили в МВД, по номерам авто будет устанавливаться владелец автомобиля, которому и будет отправлено письмо со штрафом.

Ранее систему фотофиксации превышения скорости планировали запустить с 1 мая 2020 года, но затем из-за карантина дату запуска решили перенести.

В конце апреля сообщалось, что в Киевской области установлено 25 комплексов автоматической фиксации (КАФ) нарушений правил дорожного движения. Еще 20 таких камер работают в Киеве.

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