Запуск системы фотофиксации превышения скорости в Киеве отложили до 1 июня

Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко назвал новую дату запуска системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщает AutoConsulting.

По словам Геращенко, новая дата запуска системы назначена на 1 июня 2020 года.

"Отсрочка была по причине вспышки коронавирусной инфекции на одном из предприятий, которое должно было обеспечивать печать "писем счастья". Плюс зал, в котором находится одновременно около 20 полицейских на небезопасном друг от друга расстоянии, это тоже могло привести к тому, что один заболевший инспектор полиции мог заразить всех остальных. Поэтому мы решили на месяц отложить запуск этой системы. Она обязательно заработает", — пообещал замминистра.

Он напомнил, что изначально запущено 50 камер видеонаблюдения в Киеве и вокруг города. Их задачей будет фиксация превышения скорости на дорогах.

После этого, как отметили в МВД, по номерам авто будет устанавливаться владелец автомобиля, которому и будет отправлено письмо со штрафом.

Ранее систему фотофиксации превышения скорости планировали запустить с 1 мая 2020 года, но затем из-за карантина дату запуска решили перенести.

В конце апреля сообщалось, что в Киевской области установлено 25 комплексов автоматической фиксации (КАФ) нарушений правил дорожного движения. Еще 20 таких камер работают в Киеве.