Мининфраструктуры закупит до конца года 220 камер автофиксации нарушений ПДД

В Киевской области на данный момент установлено 25 комплексов автоматической фиксации (КАФ) нарушений правил дорожного движения.

Еще 20 таких камер работают в Киеве, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Указано, что все КАФы размещены в местах концентрации ДТП.

"До 1 июня, по предложению "Укравтодора", установим 5 КАФов во Львовской области", — заявил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, в планах до конца года также приобрести еще 220 КАФ, следовательно, всего иметь 270 таких комплексов на дорогах по всей стране.

Как заверили в министерстве, уже сейчас доработано программное обеспечение для обследований по комплексной системе защиты информации, а также закуплено все необходимое для Центра обработки данных и обустройства рабочих мест.

"Мы много работали, чтобы эта система заработала вовремя — с 1 мая, но коронавирус внес свои коррективы во многие сферы нашей жизни. Поэтому из-за пандемии запуск проекту, к сожалению, переносится. Ждем завершения карантина, после чего совместно с МВД запустим систему в действие", — резюмировал Криклий.

Ранее Министерство внутренних дел Украины перенесло запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения из-за карантина.

Напомним, ранее в Киеве официально стартовал пилотный проект по установке камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Еще в ноябре 2017 года глава МВД Арсена Аваков представил на спецзаседании Кабмина законодательные предложения, разработанные МВД в сфере безопасности движения.

При этом ранее в МВД обнародовали список адресов, где установлены камеры видеофиксации нарушений ПДД.