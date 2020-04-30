Транспорт 20 минут назад

Мининфраструктуры закупит до конца года 220 камер автофиксации нарушений ПДД

Всего на дорогах Украины будет 270 таких комплексов

Мининфраструктуры закупит до конца года 220 камер автофиксации нарушений ПДД Мининфраструктуры закупит до конца года 220 камер автофиксации нарушений ПДД
Установка камеры автофиксации нарушений на дорогах. Фото: МВД

В Киевской области на данный момент установлено 25 комплексов автоматической фиксации (КАФ) нарушений правил дорожного движения.

Еще 20 таких камер работают в Киеве, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

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Указано, что все КАФы размещены в местах концентрации ДТП.

"До 1 июня, по предложению "Укравтодора", установим 5 КАФов во Львовской области", — заявил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, в планах до конца года также приобрести еще 220 КАФ, следовательно, всего иметь 270 таких комплексов на дорогах по всей стране.

Как заверили в министерстве, уже сейчас доработано программное обеспечение для обследований по комплексной системе защиты информации, а также закуплено все необходимое для Центра обработки данных и обустройства рабочих мест.

"Мы много работали, чтобы эта система заработала вовремя — с 1 мая, но коронавирус внес свои коррективы во многие сферы нашей жизни. Поэтому из-за пандемии запуск проекту, к сожалению, переносится. Ждем завершения карантина, после чего совместно с МВД запустим систему в действие", — резюмировал Криклий.

Ранее Министерство внутренних дел Украины перенесло запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения из-за карантина.

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Напомним, ранее в Киеве официально стартовал пилотный проект по установке камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Еще в ноябре 2017 года глава МВД Арсена Аваков представил на спецзаседании Кабмина законодательные предложения, разработанные МВД в сфере безопасности движения.

При этом ранее в МВД обнародовали список адресов, где установлены камеры видеофиксации нарушений ПДД.

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