МВД отложило видеофиксацию нарушений на дорогах до конца карантина

Министерство внутренних дел Украины перенесло запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения из-за карантина.

Об этом заявили в пресс-службе МВД.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В министерстве напомнили, что 12 марта 2020 года презентовали пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме.

"Тогда мы сообщили, что запуск указанной системы в эксплуатацию ожидается с 1 мая этого года. Уже 11 марта Правительство ввело строгие карантинные меры, чтобы не допустить распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 на территории Украины. Эти ограничения частично касаются и работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации. Поэтому в МВД принято решение об отсрочке работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Киеве официально стартовал пилотный проект по установке камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Еще в ноябре 2017 года глава МВД Арсена Аваков представил на спецзаседании Кабмина законодательные предложения, разработанные МВД в сфере безопасности движения.

"Внедрение контроля дорожного движения очень сильно влияет на количество ДТП. Статистика показывает, что как только новая Патрульная полиция заработала в крупных городах и на дорогах государственного значения — смертность снизилась на тысячу жизней в год. Это не просто цифры в отчете — это тысяча спасенных жизней! По моему мнению, других аргументов о необходимости этой программы не нужно", — отметил Аваков.

При этом ранее в МВД обнародовало список адресов, где установлены камеры видеофиксации нарушений ПДД.