Стало известно расположение камер автофиксации нарушений ПДД в Киеве (КАРТА)

Министерство внутренних дел (МВД) обнародовало список адресов, где установлены камеры видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

По информации МВД, камеры фото- и видеофиксации дорожного движения в Киеве расположены по следующим адресам:

– улица Елены Телиги, 39;

– Набережное шоссе, 4 (напротив);

– Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная;

– улица Братиславская, 18;

– Чоколовский бульвар, 24;

– Северный мост (в направлении левого берега);

– Северный мост (в направлении правого берега);

- Броварской проспект. (станция метро Левобережная);

– Броварской проспект/улица строителей;

– Южный мост (в направлении левого берега);

– Южный мост (в направлении правого берега);

– Проспект Героев Сталинграда, 25;

– Проспект Владимира Маяковского, 56;

– Проспект Владимира Маяковского, 65;

– бульвар Дружбы народов, 27;

– бульвар Дружбы народов, 36;

– Столичное шоссе, 58 в направлении Киева;

– Столичное шоссе 58, в направлении Обухова;

– Харьковская площадь/проспект Бажана;

– Харьковская площадь/проспект Бажана.

По словам главы МВД Арсена Авакова, за 28 лет независимости на территории Украины в ДТП погибли 174 тысячи человек и почти 1,264 млн граждан получили травмы.

"Внедрение контроля дорожного движения очень сильно влияет на количество ДТП. Статистика показывает, что как только новая Патрульная полиция заработала в крупных городах и на дорогах государственного значения — смертность снизилась на тысячу жизней в год. Это не просто цифры в отчете — это тысяча спасенных жизней! По моему мнению, других аргументов о необходимости этой программы не нужно", — отметил Аваков.

В свою очередь, как заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, на сегодняшний день в Киеве установлено 20 камер.

"До 1 мая, в день запуска системы в штатном режиме, будет установлено еще 30 камер в Киевской области. Они будут работать не где попало, а в местах, где по статистике погибали и травмировались в ДТП больше всего наших граждан", — сказал Геращенко.

Напомним, в Киеве официально стартовал пилотный проект по установке камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Еще в ноябре 2017 года Аваков представил на спецзаседании Кабмина законодательные предложения, разработанные МВД в сфере безопасности движения.

А с 1 января 2018 года штрафы за несоблюдение ПДД существенно выросли — до 40 тысяч грн.