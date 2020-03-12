В Киеве официально запустили пилотный проект по скоростным видеокамерам

В Киеве официально стартовал пилотный проект по установке камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник Киевской горгосадминистрации Андрей Бахматов.

"Уже все работает. Письма счастья придут первые с 1 мая. В Киеве 20 автоматических комплексов. За сегодня уже более 35 тысяч нарушений. Главная цель — безопасность граждан", — написал Бахматов.

Он добавил, что система видеофиксации нарушений ПДД установлена в столице за счет денег городского бюджета.

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Напомним, 3 октября 2018 года Кабмин расширил список разрешенных к применению для контроля безопасности дорожного движения технических средств.

Теперь можно использовать средства определения пространственно-временных координат транспортного средства, а также средства с функцией фото- и видеофиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме.

Еще в ноябре 2017 года Аваков представил на спецзаседании Кабмина законодательные предложения, разработанные МВД в сфере безопасности движения.

А с 1 января 2018 года штрафы за несоблюдение ПДД существенно выросли — до 40 тысяч грн.