Аваков: система видеофиксации нарушений ПДД готова к запуску

В Украине полностью завершен период подготовки к введению автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом в своем блоге на "Украинской правде" сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Законодательные и подзаконные акты уже готовы. Проводим последние технические тесты. В ближайшие дни мы объявим о начале переходного периода — первые 45 дней камеры фотовидеофиксации будут работать в режиме информирования и предупреждения. Затем полная процедура штрафов и наказаний с наращиванием количества камер — по всей стране", — написал глава МВД.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам Авакова, каждую неделю на дорогах страны гибнет от 38 до 50 человек.

Читайте также: За трое суток видеокамеры зафиксировали в Киеве более 38 тысяч нарушителей ПДД

"Только силами патрульных полицейских эту проблему не решить — нужна воля общества и внедрение действенных механизмов контроля. Задумайтесь: на дорогах Украины в 2019 году погибло 3454 человека!!! Больше, чем на войне! С этим нельзя мириться! Включайтесь! Coming soon!", — призывает Аваков.

Напомним, 3 октября 2018 года Кабмин расширил список разрешенных к применению для контроля безопасности дорожного движения технических средств — теперь можно использовать средства определения пространственно-временных координат транспортного средства, а также средства с функцией фото- и видеофиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме.

Еще в ноябре 2017 года Аваков представил на спецзаседании Кабмина законодательные предложения, разработанные МВД в сфере безопасности движения.

А с 1 января 2018 года штрафы за несоблюдение ПДД существенно выросли — до 40 тысяч грн.