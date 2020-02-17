За трое суток видеокамеры зафиксировали в Киеве более 38 тысяч нарушителей ПДД

Спикер МВД Артем Шевченко показал фотографии уже работающего в тестовом режиме Киевского центра обработки данных системы видеофиксации нарушений ПДД.

"МВД Украины уже на финишной прямой во внедрении многострадальной системы автоматической фиксации нарушений ПДД на украинских дорогах. Начнем с Киева как из крупнейшего города. Рассчитываем на помощь местных властей", — отметил у себя на странице в Facebook Шевченко.

По информации издания, в данный момент в центр обработки поступает информация с 20 камер в Киеве (постепенно их количество будет увеличиваться), которую обрабатывают полицейские из Патрульной полиции Украины.

Именно в этом центре будут формироваться так называемые "письма счастья" — постановления об административных правонарушениях, которые затем будут присылать правонарушителям по почте.

Представитель МВД обратил внимание, что с начала суток 14 февраля 2020 года до 11:29 камеры зафиксировали 38 тысяч 528 нарушений скоростного режима автомобилями.

Скоро все это заработает. Пока режим работы тестовый. Но альтернативы этой системе нет. Доказано всеми цивилизованными странами мира. Скоро к ним присоединится Украина. Больше информации о системе и правила ее работы — позже" — отметил Артем Шевченко.

Напомним, 3 октября 2018 года Кабмин расширил список разрешенных к применению для контроля безопасности дорожного движения технических средств — теперь можно использовать средства определения пространственно-временных координат транспортного средства, а также средства с функцией фото- и видеофиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме.

Еще в ноябре 2017 года глава МВД Арсен Аваков представил на спецзаседании Кабмина законодательные предложения, разработанные МВД в сфере безопасности движения.

А с 1 января 2018 года штрафы за несоблюдение ПДД существенно выросли — до 40 тысяч грн.