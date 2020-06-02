За первый день работы автофиксации ПДД в Киеве зарегистрировано более 35 тысяч нарушений

Вчера, 1 июня, в Киеве за первые 17 часов работы камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения зафиксировано 35 тысяч 762 события.

Об этом в своем Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Итог первых 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве — зафиксировано 35 тыс. 762 события", — написал министр.

По словам Авакова, из всех зафиксированных нарушений полиция обработала 5 тысяч 620.

Он отметил, что "лидером гонки" стал Mercedes, который двигался по городу со скоростью 208 км/ч, и автомобиль BMW, проехавший три камеры подряд со скоростью 200 км/ч.

"Водитель получит 3 штрафа. Dura lex sed lex!", — добавил глава МВД.

Підсумок перших 17 год.роботи системи автофіксації порушень ПДР у Києві:зафіксовано 35762 події,відпрацьовано 5620."Лідери перегонів":Mercedes рухався містом зі швидкістю 208 км/год та BMW проїхав 3 камери поспіль зі швидкостю 200 км/год,водій отримає 3 штрафи.Dura lex sed lex! pic.twitter.com/Dc1DuAtEJz — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 1, 2020

Напомним, в Украине с 1 июня заработала система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

На участках наибольшей концентрации дорожно-транспортных происшествий нарушения ПДД теперь будут фиксировать специальные камеры, а водители получат так называемые "письма счастья" — специальные уведомления о штрафах по почте.

На первом этапе запуска заработают камеры в Киеве и Киевской области (20 в столице и 30 в области). В целом по стране планируют установить около 700 камер. Они регистрируют нарушения в автоматическом режиме, отправляя фото или видео нарушения в общий центр обработки данных МВД и Нацполиции.

Операторы специальных центров проверят зафиксированные нарушения, определят пользователя транспортного средства, сверив марку автомобиля и его номер. После этого будет составлено уведомление о правонарушении, скрепленное электронной подписью.