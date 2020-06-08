Транспорт 1 час назад

Система автофиксации на дорогах выявила 200 тысяч нарушений ПДД за 5 дней работы

С каждым днем их количество снижается

Установка камеры. Фото: infocar.ua Установка камеры. Фото: infocar.ua
Установка камеры. Фото: infocar.ua

За первые 5 дней работы камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения выявили 200 тысяч фактов превышения скорости.

С каждым днем их количество снижается, сообщает "Радио Свобода".

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Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий отметил, что в предыдущий период тестирования системы в некоторые дни количество нарушений превышало 100 тысяч.

"По состоянию на субботу, 6 июня, за первые 5 дней работы камеры в столице зафиксировали 200 тысяч нарушений. В полиции отмечают, что с каждым днем количество случаев несоблюдения правил ПДД снижается", — говорится в сообщении.

Белошицкий добавил, что сейчас удается достигать запланированного эффекта от системы фото- и видеофиксации, однако правоохранители не исключают, что в дальнейшем могут быть колебания в количестве нарушений.

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Напомним, 1 июня в Киеве и области заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения. В частности, правонарушения в столице фиксируют 20 камер.

Ранее сроки запуска этой системы дважды переносились, пока Кабинет министров не определился с окончательной датой — 1 июня.

Также сообщалось, что Министерство внутренних дел инициирует законопроект о лишении водительских удостоверений системных нарушителей правил дорожного движения (ПДД).

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