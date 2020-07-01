За месяц фотофиксации на дорогах нарушители заплатили штрафов 32 млн грн — МВД

За первый месяц работы системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения нарушители уже заплатили в бюджет 31,9 млн грн штрафов. Об этом рассказал в Facebook директор департамента коммуникаций со СМИ МВД Артем Шевченко.

По его словам, благодаря системе количество превышений скорости движения снизилось в четыре раза.

"Было 57 880, стало 13 325. Уплачено нарушителями уже 31 млн грн. Но главное не штрафы, а профилактика нарушений. Сегодня, 1 июля, водители уже сбрасывают скорость вчетверо чаще, чем 1 июня. А значит, есть шанс в конце года уменьшить количество погибших на дорогах, которых в прошлом году было 3454", — подчеркнул Шевченко.

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В опубликованном им видео также указано, что за июнь 2020 года система зафиксировала 697 397 нарушений, а патрульные вынесли 398 410 административных постановлений. При этом нарушители заплатили 219 040 штрафов на сумму 31,9 млн грн.

Напомним, систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения запустили в Украине с 1 июня 2020 года. На участках наибольшей концентрации дорожно-транспортных происшествий нарушения ПДД теперь фиксируют специальные камеры, а водители получат так называемые "письма счастья" — специальные уведомления о штрафах по почте.

За превышение более чем на 20 км/ч полагается штраф в 255 грн, а за более чем на 50 км/ч — 510 грн. Однако, если водитель уплатит штраф в течение 10 дней, то может внести только 50% от его суммы — 122,5 грн и 255 грн соответственно. Если же нарушитель игнорирует уведомление на протяжении 30 дней, сумму взыскивает Исполнительная служба Министерства юстиции.