Политика 5 минут назад

В Украине ужесточили наказание за езду в нетрезвом состоянии

С 1 июля вступает в действие институт уголовных проступков

Со среды, 1 июля, в Украине вступил в силу закон №2617-VIII, которым ужесточается наказание за вождение транспортных средств в нетрезвом состоянии.

В частности, закон предусматривает, что 1 июля 2020 года вступает в действие институт уголовных проступков.

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В статье документа прописано, что управление транспортом под воздействием алкоголя, наркотиков или лекарств, передача управления человеку в таком состоянии, отказ от проверки или употребление таких веществ после аварии наказывается штрафом от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 34 тысяч грн) с лишением права управлять на срок до 3 лет.

При повторном нарушении — штраф до 51 тысячи грн с лишением права управления на срок 2-3 года.

Известно, что 17 июня 2020 года парламент принял закон №3314, которым уголовная ответственность фактически отменяется и, соответственно, все должно было вернуться к тому, что было раньше.

В то же время, чтобы это произошло, документ должен подписать президент Украины. По состоянию на утро 1 июля, он этого пока не сделал.

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