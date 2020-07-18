В Одесской области произошло жуткое ДТП: погибли 6 человек, травмированы — 3 (ФОТО)

В Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 6 человек и еще 3 — госпитализированы.

Для деблокации тел погибших были привлечены спасатели, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Указано, что информация о ДТП поступила в ГСЧС 18 июля в 7:46.

"На автодороге Одесса — Рени, вблизи села Сафьяны Измаильского района, произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли 6 человек и 3 госпитализированы, из них 1 ребенок 2018 года рождения", — говорится в сообщении.

Как отмечается, спасатели с использованием специального оборудования изъяли погибших и смыли остатки топлива из проезжей части автодороги.

К ликвидации последствий происшествия от ГСЧС были привлечены 6 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, 12 июля примерно в 17:22 водитель "Мерседеса" в состоянии алкогольного опьянения ехал на Старооуховской трассе под Киевом, не справившись с управлением, столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz 311CDI, после чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai Tucson.

Вследствие ДТП пострадали 5 человек, которые ехали в автомобиле Hyundai. Водитель и двое его пассажиров (женщина и малолетняя девочка — Delo.ua) скончались на месте. Еще двое мальчиков были госпитализированы, один из них скончался в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу, за жизнь другого продолжают бороться врачи.