Страшное ДТП в Ровенской области: в аварии погибли четыре человека (ФОТО, ВИДЕО)

Вчера, в 18:25 на автодороге "Киев — Чоп" в селе Вересневе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и трех легковых автомобилей.
Об этом сообщает отдел коммуникации областного управления Нацполиции.
По предварительной информации, погибли четыре человека — водитель и пассажиры автомобиля Chevrolet Aveo, в том числе, один ребенок, водитель AUDI — травмирован.
По информации облуправления ГСЧС, спасатели с помощью спецоборудования деблокировали всех погибших.
От ГУ ГСЧС на месте происшествия работали три единицы спецтехники и 14 человек личного состава спасателей.
Все обстоятельства данного происшествия устанавливает полиция.
Напомним, 9 мая около 22:00 на автодороге между селами Нападовка и Люлинцы Калиновского района Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.