Страшное ДТП в Ровенской области: в аварии погибли четыре человека (ФОТО, ВИДЕО)

Вчера, в 18:25 на автодороге "Киев — Чоп" в селе Вересневе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и трех легковых автомобилей.

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Об этом сообщает отдел коммуникации областного управления Нацполиции.

По предварительной информации, погибли четыре человека — водитель и пассажиры автомобиля Chevrolet Aveo, в том числе, один ребенок, водитель AUDI — травмирован.

По информации облуправления ГСЧС, спасатели с помощью спецоборудования деблокировали всех погибших.

От ГУ ГСЧС на месте происшествия работали три единицы спецтехники и 14 человек личного состава спасателей.

Все обстоятельства данного происшествия устанавливает полиция.

Напомним, 9 мая около 22:00 на автодороге между селами Нападовка и Люлинцы Калиновского района Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.