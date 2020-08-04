За полгода в ДТП погибли почти полторы тысячи человек — "Укравтодор"

За первое полугодие 2020 года, на дорогах Украины произошло 72 тысячи 394 ДТП, в которых погибли 1 тысяча 482 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

По данным госагентства, почти две трети всех ДТП (46,8 тысяч) произошло по двум причинам: нарушение правил маневрирования — 3 тысячи 37 травмированных, 234 погибли, превышение безопасной скорости — 5 тысяч 90 травмированных, 729 погибли.

"На радостях от поездок новыми качественными дорогами водители часто забывают о наличии четких ограничений скорости, а также о том, что на высокой скорости возможности маневрирования снижаются в разы. И хотя на дорогах государственного значения эта цифра меньше (всего 6,813 тысяч ДТП, в которых 2,777 тысячи человек травмированы и 522 погибли), это все равно важный сигнал к тому, что на новых дорогах нужно быть максимально осторожным", — говорится в сообщении.

По информации агентства, своеобразный антирекорд зафиксирован на дороге М-03 "Киев — Харьков — Должанский", где к настоящему времени уже погибли 44 человека.

"Масштабы обновления дорог требуют беспрецедентных мер по контролю безопасности движения. Областные службы следят за тем, чтобы подрядчики выполняли все необходимые мероприятия по безопасности на участках ремонта. В новых дорожных проектах закладываются оптимальные современные решения для защиты участников дорожного движения — от дорожной разметки и знаков до барьерного ограждения и транспортных развязок", — подчеркнул глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП в Украине уменьшилось (-751 или 1,03%), но при этом, увеличилось число погибших (+151 или 11,34%): за шесть месяцев 2019 года произошло 73 тысячи 145 аварий, в которых погиб 1 тысяча 331 человек.

Напомним, 3 августа в Киевской области на дороге "Борисполь — Мариуполь" в результате столкновения автомобилей "ВАЗ 21061" и Daewoo Lanos погибли 4 человека, еще один — пострадал.