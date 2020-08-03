В Киевской области произошло смертельное ДТП: погибли 4 человека (ФОТО)

В Киевской области на дороге "Борисполь — Мариуполь" в результате столкновения автомобилей "ВАЗ 21061" и "Daewoo Lanos" погибли 4 человека, еще один — пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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"В результате столкновения 36-летний водитель авто "ВАЗ", его пассажир и две пассажирки автомобиля "Daewoo" 23 и 29 лет погибли на месте. 32-летнего водителя "Daewoo" госпитализировали", — говорится в сообщении.

При этом, как именно произошла авария, в полиции области не сообщают. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами Уголовного кодекса.

Напомним, 12 июля под Киевом водитель на Mercedes врезался в Hyundai Tucson, в котором ехала семья из 5 человек — двое взрослых и трое детей. В результате аварии погибли отец с матерью, девочка 8 лет и 10-летний мальчик. 12-летнего мальчика госпитализировали.

А 25 июля в Киевской области столкнулись автобус, грузовик и легковушка. В результате ДТП один человек погиб, а 9 пассажиров автобуса получили травмы.

По данным МВД за 29 лет независимости Украины в ДТП погибли 174 тысячи 95 человек, а еще более 1 млн 264 тысяч — пострадали.

Только за 2019 год полиция зафиксировала 116 тысяч фактов вождения в нетрезвом состоянии, из них 16 тысяч протоколов патрульной полиции были закрыты судами. Поэтому водители, которых касались эти протоколы, не были наказаны из-за затянутых сроков рассмотрения дел в судах.