Происшествия 50 минут назад

ДТП под Киевом с участием фуры и маршрутки: 10 пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)

У села Семиполки столкнулись фура, легковой автомобиль и маршрутка

ДТП в Семиполках. Фото: Нацполиция ДТП в Семиполках. Фото: Нацполиция
ДТП в Семиполках. Фото: Нацполиция

Возле села Семиполки под Киевом столкнулись фура, легковушка и маршрутка.

В результате аварии погиб виновник ДТП, а еще 9 человек — госпитализированы, сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Киевской области.

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Указано, что на месте работала полиция, спасатели и медики.

"Столкнулись фура, легковой автомобиль и маршрутка. От удара легковушка превратилась в груду металла. Маршрутка на боку в кювете. Есть погибшие. На месте медики, полиция и СОГ. Движение затруднено", — говорится в сообщении.

При этом точное число погибших в аварии не уточняется. Обстоятельства аварии еще выясняются.

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Вскоре стало известно, что погиб виновник аварии. Предварительно, виновником стал водитель "Фольксвагена", который, выехав на встречную, ударил фуру в левое колесо, от чего ее понесло прямо в лоб автобуса полного людей. Благодаря мастерству водителя автобуса, который избежал лобового удара, получил удар по касательной, после чего перевернулся и слетел в кювет.

"Виновник погиб от множественных травм, пытались реанимировать, но травмы были не совместимы с жизнью. Госпитализированы 9 человек в средней тяжести. Другим оказывалась помощь на месте. Люди ехали с моря домой. Были семьи с детьми", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 19 июля возле села Ивановцы Мукачевского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.

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