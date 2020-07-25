В Хмельницкой области в ДТП попала скорая помощь: 9 пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)

В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля Honda Accord и кареты скорой медицинской помощи.

В аварии пострадали 9 человек, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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По данным ГСЧС, в результате автокатастрофы в салоне легкового автомобиля зажатыми оказались 3 человека.

"Всего на момент ДТП в салоне Honda Accord находилось четыре человека, а в скорой помощи пятеро. Все пострадавшие были госпитализированы для оказания помощи", — говорится в сообщении.

В то же время, по информации областной полиции, 29-летний водитель автомобиля Honda Accord, выезжая на перекресток со второстепенной дороги, не предоставил преимущество карете скорой помощи, которая двигалась по главной дороге с проблесковыми маячками

"В результате ДТП травмирован водитель автомобиля Honda Accord и трое его пассажиров — две женщины, 1996 и 2002 года рождения, и мужчина 1999 года рождения. Травмы получили все трое работников медицинской бригады, а также 74-летняя пациентка и ее 46-летняя сопровождающая", — доложили правоохранители.

Ранее в Петриковском районе Днепропетровской области с дороги слетел и перевернулся маршрутный автобус с 20 пассажирами, 15 из них госпитализировали. Водитель скрылся с места происшествия.

Также сообщалось, что 19 июля возле села Ивановцы Мукачевского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.