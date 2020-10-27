Происшествия 50 минут назад

Трагедия под Киевом: истощенный подсчетом член УИК заснул и врезался в грузовик, убив мать

Изнурительность нынешних местных выборов привела к семейной трагедии членов избиркома

Заснувший член УИК выехал на встречку, врезавшись в ЗИЛ. Фото: ГУ НП в Киевской области Заснувший член УИК выехал на встречку, врезавшись в ЗИЛ. Фото: ГУ НП в Киевской области
Заснувший член УИК выехал на встречку, врезавшись в ЗИЛ. Фото: ГУ НП в Киевской области

Член участковой избирательной комиссии в селе Козинцы (ранее Бородянский район, ныне вошло в состав Ирпенской городской общины), Ольга Титенко погибла 26 октября в результате ДТП в процессе подсчета голосов. Об этом сообщила на своей странице в Facebook кандидат в мэры Ирпеня Михайлина Скорик-Шкаровская.

По ее словам, машину вел ее сын Александр, бывший заместителем председателя комиссии. Родственники направлялись домой по дороге на поселок Немишаево. Однако от усталости Александр Титенко заснул и врезался во встречный грузовик ЗИЛ. Его мать погибла на месте, сам зампред УИК госпитализирован с травмами головы.

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"Нынешние местные выборы реально очень тяжелые и изнурительные. Эту комиссию в ТИК Ирпеня отправляли с протоколами на доработку", — добавила кандидат в мэры.

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В свою очередь, как сообщает Главное управление полиции в Киевской области, ДТП с участием легковушки и грузовика произошло около 14:30.

Предварительно установлено, что 44-летний водитель Daewoo не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с ЗИЛом. 62-летняя пассажирка погибла на месте, а его самого госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Открыто производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил дорожного движения водителем).

Напомним, на прошлой неделе в лобовом столкновении под Харьковом погибли отец и дочь.

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