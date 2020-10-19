Драйвер Uklon разбил авто клиента, ремонт оценили в 500 000 грн, но компания "умыла руки"

Драйвер Uklon разбил машину клиента, ее ремонт оценили примерно в 360 000 — 500 000 грн, однако в компании заявили, что ничем помочь не могут.

Об этом сообщает Ain.ua.

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Указано, что 3 октября 2020 года киевлянин Егор Чернов возвращался с вечеринки домой. Чтобы не садиться за руль самому, вызвал через Uklon драйвера для своей Audi A7. Эта услуга для тех случаев, когда клиент не хочет вести авто сам: водитель Uklon садится за руль машины пользователя и едет по указанному адресу. По словам пользователя, он до этого несколько раз уже пользовался такой услугой, и все проходило гладко.

Одна на этот раз на бульваре Шевченко драйвер нарушил правила и попал в ДТП.

"Загорелся красный, мы подъехали к перекрестку, и я думал, драйвер сейчас притормозит. В последний момент он добавил газа, влетел в автобусную полосу, пролетел перекресток, нам ударили в заднее крыло, от удара машину развернуло на 180 градусов, несло по дороге. Все случилось настолько быстро, что я даже не успел среагировать", — вспоминает владелец машины.

Его рассказ подтверждается записью с регистратора водителя машины, находившегося рядом.

После ДТП владелец авто вызвал полицию и параллельно обратился на горячую линию Uklon. Там отменили заказ и пообещали вернуть за него деньги. По словам Егора, из Uklon ему звонили еще раз через пару дней, спрашивая о здоровье. Но на вопрос о компенсации ущерба ответили отрицательно.

Полиция зафиксировала повреждения автомобиля, драйвер признал, что во время аварии за рулем находился именно он.

По словам владельца автомобиля (которые подтверждаются протоколом о ДТП), у авто повреждена ходовая, передний и задний подрамник, амортизаторы, рулевая рейка, передняя фара, от удара деформировано заднее крыло и бампер. По предварительной оценке, ремонт может обойтись в сумму от 360 000 до 500 000 грн.

Как отмечается, владелец машины посоветовался с юристами, и те не нашли возможности взыскать ущерб с Uklon. Ведь, по условиям договора использования (пункт 5,2), администратор (то есть Uklon) не несет ответственности и не берет на себя обязательств перед пользователем по услугам, которые предоставляются пользователям партнерами Uklon (то есть драйверами). И не гарантирует пользователям качество таких услуг.

Юридически драйверы Uklon не являются сотрудниками компании, компания предоставляет им платформу, где они выполняют заказы.

Известно, что по подобной схеме работают и другие сервисы, вроде Uber. Хотя 10 августа 2020 года Калифорнийский суд первой инстанции и потребовал от таких сервисов признать водителей наемными сотрудниками. Но это решение еще могут оспорить в апелляционном суде.

"Посмотрели с юристами договор — получается, Uklon вообще ни при чем, и за все отвечает драйвер. Но ведь деньги за услугу я плачу Uklon! Почему они набирают для такой услуги подобных водителей? В других странах, по крайней мере, есть страховка на такой сервис", — комментирует пользователь.

Сообщается, что по ДТП состоится суд, который решит, кто будет выплачивать компенсацию. Если драйвера признают виновным в ДТП, оплатить ремонт он не сможет. Владелец машины говорит, что обсуждал компенсацию с драйвером, и у того нет возможности даже взять кредит на оплату ремонта.

Ранее стало известно, что за два года в такси Uber в США изнасиловали 464 человека, а еще 587 клиентов компании заявили о таких попытках по отношению к ним.