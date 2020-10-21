В лобовом столкновении под Харьковом погибли отец и дочь (ФОТО)

21 октября около 6:40 в районе развилки автодорог "Киев — Харьков — Довжанский" и "Харьков — Белгород" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, на автотрассе произошло лобовое столкновение автомобилей ЗАЗ и Toyota.

По предварительной информации, иномарка двигалась со стороны города Дергачи в направлении улицы Салтовское шоссе.

"Тойота" выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем ЗАЗ. В результате ДТП на месте происшествия погибли 41-летний водитель ЗАЗ и его 15-летняя дочь.

В другом автомобиле находились двое молодых людей в возрасте 21 и 19 лет. Они не пострадали и отказались от госпитализации.

По предварительным данным, водитель и пассажир автомобиля Toyota находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас они проходят медицинское освидетельствование.

По этому факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Все обстоятельства аварии, свидетели и очевидцы происшествия устанавливаются.

Как рассказали корреспонденту Delo.ua в отделе коммуникации облуправления полиции, водитель иномарки ранее привлекался к административной ответственности по статье 130 (Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) КоАП Украины.

Напомним, 10 апреля, около 22:00, в результате столкновения Daewoo Sens и кареты скорой помощи, которое произошло вблизи 5 км окружной дороги Харькова, 3 человека погибли, еще 4 госпитализированы с травмами разной степени тяжести.