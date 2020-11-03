На Полтавщине в ДТП погибли прокурор из Сум и его семья (ФОТО)

2 ноября около 19:00 в городе Лохвица в Полтавской области на 227 километре автодороги Кролевец — Сумы — Пирятин произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.

По информации отдела коммуникации полиции Полтавской области, автомобиль Lexus, под управлением водителя 1990 года рождения, жителя города Сумы, столкнулся с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом КRONE, которым управлял 36-летний житель Донецкой области.

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В результате ДТП водитель автомобиля Lexus и его два пассажира — женщина, 1991 года рождения и малолетний ребенок, 2017 рождения, погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля DAF доставлен в местную больницу.

Как стало известно, в автомобиле Lexus ехали прокурор Сумской местной прокуратуры Александр Вольченко вместе с женой и ребенком.

В Сумской областной прокуратуре подтвердили факт трагической гибели Александра Вольченко и его семьи.

По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, утром 28 октября в Сумской области произошло дорожно-транспортное происшествие между селами Собичево и Маковое Шосткинского района, в результате которого погибли четыре человека и еще один пострадал.