Общество 1 час назад

Под Херсоном перевернулся автобус: погибли две женщины

В трагедии в пригороде Херсона следствие винит водителя

Фото: ГУ НП в Херсконской области Фото: ГУ НП в Херсконской области
Фото: ГУ НП в Херсконской области

Два человека погибли и около десяти пострадали в результате ДТП около села Садовое (бывший Белозерский, ныне Херсонский район). Об этом сообщает Главное управление полиции в Херсонской области.

Установлено, что 51-летний водитель маршрутного автобуса "Эталон", двигаясь из Садового по направлению к поселку Антоновка, не выбрал безопасную скорость, съехал в кювет и перевернулся.

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Погибли две женщины возрастом 42 и 54 года, еще около десяти человек получили травмы.

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Открыто производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения водителем).

Напомним, ранее в Полтавской области в результате столкновения с грузовиком погиб прокурор из Сум с семьей.

В конце октября из-за столкновения авто с отбойником погибли сразу четыре человека.

Отметим также, что недавно Госслужба по чрезвычайным ситуациям пополнила автопарк 80 аварийно-спасательными пикапами для ликвидации последствий ДТП.

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