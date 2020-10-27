ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям получила 80 аварийно-спасательных автомобилей легкого типа на базе Ford Ranger. Как сообщает Министерство инфраструктуры, стоимость машин составила почти 280 млн грн.

Они предназначены для первоочередных спасательных работ, ликвидации последствий ДТП, мероприятий по поиску пострадавших и оказанию им домедицинской помощи, организации связи и оповещения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Машины оборудованы гидравлическим спасательным оборудованием, системой стабилизации транспортных средств, автомобильной радиостанцией, первичными средствами пожаротушения на основе воды и пены.

Кроме того, автомобили оснащены навигатором со встроенным видеорегистратором, планшетом с оффлайн-программой схем легковых машин для использования при ДТП, электролебедкой, бензопилой, мобильной осветительной установкой, дисковой и сабельной пилами, а также комплектом пневматических подъемных подушек.

До конца года планируется передать ГСЧС еще 59 аналогичных машин, а также 58 специальных аварийно-спасательных машин среднего типа.

Отметим, что с октября президентом компании Ford стал брат американского комика.

Напомним также, что в сентябре американский автопроизводитель выделил 700 млн долларов на новый завод по выпуску электромобилей в штате Мичиган.