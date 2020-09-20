Транспорт 7 минут назад

Ford выделил $700 млн на новый завод по выпуску электромобилей

Строительство нового предприятия для производства электромобилей Rouge Electric Vehicle Center обойдётся американской компании Ford в 700 млн долларов

Фото: Ford.ua Фото: Ford.ua
Фото: Ford.ua

Американский автопроизводитель Ford выделил 700 млн долларов на производственный комплекс Rouge Electric Vehicle Center в городе Дирборн (штат Мичиган), предназначенный для выпуска будущего электрического пикапа F-150.

Как сообщает издание "Мотор", предприятие обеспечит городу 300 новых рабочих мест. На заводе River Rouge, где уже встал на конвейер пикап Ford F-150 нового поколения с традиционными силовыми установками, работают 4400 сотрудников.

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Директор по производству завода Ford в Дирборне Гэри Джонсон назвал предприятие "самым технологически развитым заводом Ford в мире".

"Мы гордимся тем, что снова создаем и внедряем инновации для будущего со строительством нового современного производственного центра для выпуска полностью электрического F-150", — сказал глава концерна Ford Билл Форд.

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Ранее в этом году Ford объявил об инвестициях в размере $1,5 млрд в производство моделей Bronco и Ranger, что обеспечило США более чем 3 000 новых рабочих мест.

Премьера полностью электрической версии пикапа F-150 ожидается только в 2022 году.

Напомним, в июле этого года Ford выпустил новое поколение модели Bronco First Edition и сразу же увеличила в 2 раза объемы ее производства.

Изначально предполагалось, что Bronco First Edition будет выпущен в количестве 3500 экземпляров, однако всю партию раскупили буквально за несколько часов после премьеры.

 

 

 

 

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