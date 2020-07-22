Ford выпустил новое поколение Bronco и тут же оказался завален заявками (ФОТО)

Компания по производству автомобилей Ford выпустила новое поколение модели Bronco First Edition и сразу же увеличила в 2 раза объемы ее производства.

Об этом сообщает сайт bronco6g.com.

Изначально предполагалось, что Bronco First Edition будет выпущен в количестве 3500 экземпляров, однако всю партию раскупили буквально за несколько часов после премьеры.

Указано, что тогда автопроизводитель принял решение собрать 7000 внедорожников, но и они все уже забронированы.

В Ford подтвердили, что зарезервированы как трехдверные, так и пятидверные Bronco в исполнении First Edition — они стоят $59,3 тысяч и $63,5 тысяч соответственно.

Несмотря на то, что компания пошла навстречу клиентам, те остались недовольны решением удвоить объемы производства. На форуме, посвященном Bronco, появились гневные комментарии о том, что из-за этого теряется коллекционная ценность лимитированной серии First Edition.

Известно, что новый Ford Bronco имеет рамную конструкцию, унифицированную с пикапом Ranger. Передняя подвеска у внедорожника независимая. Возрожденная модель дебютировала в трех- и пятидверном исполнениях, причем пятидверка предложена впервые.

Американцам доступны 7 уровней оснащения, лимитированная серия First Edition и вариант с внедорожным пакетом Sasquatch. Последний отличается увеличенным на 56 мм дорожным просветом (у стандартного внедорожника он равен 213 и 211 мм в зависимости от типа кузова), 35-дюймовыми грязевыми покрышками и другими настройками подвески.

Базовым мотором стала "турбочетверка" EcoBoost объемом 2,3 л, которая выдает 273 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Пару ей составляет семиступенчатая "механика" либо десятидиапазонная автоматическая коробка передач. В качестве альтернативы доступен 2,7-литровый двигатель V6 мощностью 314 сил и 542 Нм момента. Он работает только с "автоматом". Привод по умолчанию полный.

Ранее сообщалось, что несмотря на коронакризис, Украина в июне 2020 года вышла на первое место по росту рынка новых автомобилей.