Транспорт 40 минут назад

На дороги Швеции выйдет седан Ford с двигателем от танка (ВИДЕО)

Владелец авто не планирует участвовать на нем в гонках, однако намерен разогнать седан до 321 километра в час

Фото: Meteor Interceptor Фото: Meteor Interceptor
Фото: Meteor Interceptor

Житель Швеции Даниэль Вернер решил установить двигатель Rolls-Royce Meteor V12 объемом 27 литров, разработанный для танков, на обычный легковой автомобиль.

Как сообщает The Meteor Interceptor, для этого он купил старый полицейский седан Ford Crown Victoria 2006 года. Процесс установки мотора Вернер снимает на видео и выкладывает в соцсети.

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Вернер назвал свою сверхмощную модель Meteor Interceptor. Он не планирует участвовать на нем в гонках, однако намерен разогнать седан до 321 километра в час.

Тем не менее, Вернер не слишком уверен в успехе, поскольку старый полицейский седан не рассчитан на такую скорость.

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Для того, чтобы седан выдержал танковую силовую установку, Вернеру пришлось существенно доработать подвеску Crown Victoria.

Для усиления конструкции он использовал детали от пикапа Chevy C10.

Как сообщает Road&Track, изначально швед намеревался уместить в Crown Victoria 37-литровый двигатель Rolls-Royce Griffon от истребителя Spitfire, но тот оказался слишком громоздким для легковушки. В итоге он остановил выбор на 27-литровом Meteor.

Напомним, немецкое автоателье Klassen выполнило нестандартный тюнинг Range Rover: мощный джип преобразовали в бронированный лимузин за 1,2 млн евро.

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