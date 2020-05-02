Немцы превратили внедорожник Range Rover в лимузин для олигархов (ФОТО)

Немецкое автоателье Klassen выполнило нестандартный тюнинг Range Rover: мощный джип преобразовали в бронированный лимузин за 1,2 млн евро.

Как сообщает "ТопЖыр", автомобиль Range Rover удлинили до 6 214 мм, а его колесная база увеличилась до 4 136 мм.

Это позволило установить в салоне три ряда сидений, причем задние пассажиры сидят лицом к лицу.

По информации издания, защита внедорожника выполнена по стандарту VR8, то есть он выдерживает попадание из автомата калибром 7,62 мм или взрыв двух гранат под днищем.

Броня увеличила вес Range Rover до 5 тонн. Естественно, установлены шины, способные проехать 80 км с проколом.

Также бронированный Рейндж Ровер получил систему пожаротушения и запас кислорода.

Характеристики Range Rover не оглашают. Скорее всего, внедорожник оснащен топовым 5,0-литровым V8 с компрессором мощностью 550 лошадиных сил.

Напомним, в прошлом году Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы ликвидировали незаконную схему ввоза на территорию Украины элитных легковых автомобилей иностранной регистрации без уплаты обязательных таможенных платежей для их продажи по запчастям.