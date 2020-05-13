Транспорт 10 минут назад

Самый длинный в мире лимузин вернут в первозданный вид (ФОТО)

American Dream был построен кастомайзером Джеем Орбергом в 90-х годах прошлого века

Самый длинный в мире лимузин вернут в первозданный вид (ФОТО) Самый длинный в мире лимузин вернут в первозданный вид (ФОТО)
Фото: Мотор

Знаменитый лимузин American Dream, который называют самым длинным автомобилем в мире, будет отреставрирован усилиями американца Майка Мэннинга.

Как сообщает "Мотор", процесс по возвращению автомобилю первозданного вида уже запущен.

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American Dream был построен кастомайзером Джеем Орбергом в 90-х годах прошлого века. Для того, чтобы создать самый длинный автомобиль в мире, Орберг соединил два лимузина Cadillac Eldorado 1976 года выпуска, установил 26 колес и пару моторов.

В результате получился 30,5-метровая машина, на борту которой разместили джакузи, вертолетную площадку, поле для мини-гольфа и бассейн.

Последние годы лимузин простоял на складе музея Autoseum. До того, как American Dream попал в руки Мэннинга, он находился в плачевном состоянии: кузов проржавел во многих местах, передний бампер отсутствовал, как и одна из фар, на нескольких осях не доставало колес.

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По словам Мэннинга, реставрация лимузина может затянуться на год и завершится не раньше следующей весны.

Летом этого года с молотка пустят другой уникальный лимузин — Limo-Jet с 18 посадочными местами, созданный на базе гражданского бизнес-джета.

Лимузин-самолет оснащен 8,1-литровым мотором GM мощностью 400 лошадиных сил и стоит пять миллионов долларов.

Напомним, немецкое автоателье Klassen выполнило нестандартный тюнинг Range Rover: мощный джип преобразовали в бронированный лимузин за 1,2 млн евро.

 

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