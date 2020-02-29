Транспорт 1 час назад

Chevrolet прекратила выпуск одной из самых известных моделей авто

27 февраля завод в Детройте, где выпускался Chevrolet Impala и Cadillac CT6, приостановил работу для плановой модернизации

Chevrolet прекратила выпуск одной из самых известных моделей авто Chevrolet прекратила выпуск одной из самых известных моделей авто
Фото: Википедия

Автопроизводитель Chevrolet спустя 62 года прекратил выпуск одной из самых своих знаменитых моделей — Chevrolet Impala, сообщает Detroit News.

Как отмечает издание, производство Impala прекращается во многом из-за того, что покупатели переходят на кроссоверы, внедорожники и пикапы. 27 февраля завод в Детройте, где выпускался Chevrolet Impala и Cadillac CT6, приостановил работу для плановой модернизации.

С момента выпуска первого автомобиля в 1958 году во всем мире было продано более 1,8 млн машин (не считая Impala SS 1994-96 годов, которая считается моделью Chevy Caprice).

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По данным Carsalesbase.com, в середине нулевых в США ежегодно продавали по 300 тысяч экземпляров Impala, причем автомобили активно эксплуатировались местной полицией и службами такси.

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К 2019 году спрос рухнул более чем в шесть раз: дилерам удалось реализовать всего 44,9 тысячи новых машин.

В переоборудование предприятия в Детройте инвестируют $2,2 млрд. Эти деньги планируют потратить на замену оборудования и подготовку к производству нового электрического внедорожника от General Motors.

Напомним, в начале февраля Chevrolet презентовала впервые выпущенный левосторонний автомобиль.

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