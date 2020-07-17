Украина стала лидером в Европе по росту рынка новых авто

Несмотря на коронакризис, Украина в июне 2020 года вышла на первое место по росту рынка новых автомобилей.

Об этом сообщил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко в Facebook.

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"Невзирая ни на что, Украина вышла на 1 место в Европе по росту рынка новых авто. Плюс 4,7%!" — написал он в соцсети.

При этом, как следует из опубликованной им таблицы, Франция находится на 2 месте по этому показателю — 1,2%.

В то же время у всех остальных государств отмечалось падение динамики продаж новых авто.

Напомним, в течение декабря 2019 года украинскую прописку получили 30,7 тысячи б/у-шных автомобилей. Таким образом, по сравнению с предыдущим годом декабрьские регистрации подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы, выросли на 44%.

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В ноябре 2019 года свою первую регистрацию в Украине прошли 28,8 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы и это в 2,5 раза больше, чем в ноябре 2018 года.

Также сообщалось, что в Украине ввели новый налог с продажи автомобилей.