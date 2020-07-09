Умирающий украинский автопром просел еще на 36%

В июне украинскими предприятиями было произведено 336 единиц автотранспортной техники.

Об этом сообщает "Укравтопром".

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"Выпуск легковых автомобилей, по сравнению с прошлым годом, уменьшился на 43%", — говорится в сообщении.

При этом указано, что, как и годом ранее, в этом сегменте отечественного автопрома работал только один завод — "Еврокар", где в июне в режиме крупноузловой сборки было собрано 286 автомобилей чешской марки Skoda.

В то же время производство автобусов просело на 9% до 50 штук. В июне автобусы производили "Черкасский автобус", "Черниговский автозавод" и "ЗАЗ".

В сегменте коммерческих автомобилей производство не происходило, как и год назад.

Известно, что всего за период с января по июнь 2020 года в Украине собрали 1886 единиц автотранспортных средств или на 36% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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А именно:

- легковых автомобилей — 1611 штук (-36,4%);

- коммерческих автомобилей — 24 штуки (+14,3%);

- автобусов — 251 штука (-36,6%).

Напомним, украинский АвтоКрАЗ перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года.

Как сообщалось, в мае 2020 года украинские предприятия изготовили всего лишь 126 единиц автотранспортной техники, что в 4 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года.