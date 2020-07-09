Умирающий украинский автопром просел еще на 36%

В июне украинскими предприятиями было произведено 336 единиц автотранспортной техники.
Об этом сообщает "Укравтопром".
"Выпуск легковых автомобилей, по сравнению с прошлым годом, уменьшился на 43%", — говорится в сообщении.
При этом указано, что, как и годом ранее, в этом сегменте отечественного автопрома работал только один завод — "Еврокар", где в июне в режиме крупноузловой сборки было собрано 286 автомобилей чешской марки Skoda.
В то же время производство автобусов просело на 9% до 50 штук. В июне автобусы производили "Черкасский автобус", "Черниговский автозавод" и "ЗАЗ".
В сегменте коммерческих автомобилей производство не происходило, как и год назад.
Известно, что всего за период с января по июнь 2020 года в Украине собрали 1886 единиц автотранспортных средств или на 36% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
А именно:
- легковых автомобилей — 1611 штук (-36,4%);
- коммерческих автомобилей — 24 штуки (+14,3%);
- автобусов — 251 штука (-36,6%).
Напомним, украинский АвтоКрАЗ перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года.
Как сообщалось, в мае 2020 года украинские предприятия изготовили всего лишь 126 единиц автотранспортной техники, что в 4 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года.