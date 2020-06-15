Производство автомобильной техники в Украине упало в четыре раза

В мае текущего года украинские предприятия изготовили всего лишь 126 единиц автотранспортной техники, что в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такие данные приводит Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром).

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Так, по данным ассоциации, выпуск легковых автомобилей, по сравнению с прошлым годом, уменьшился в пять раз.

Как и годом ранее, в этом сегменте отечественного автопрома работал только один завод — "Еврокар", где в мае в режиме крупноузловой сборки было собрано всего лишь 87 автомобилей марки Skoda.

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Производство автобусов просело в 2,3 раза до 27 штук.

В мае производство автобусов осуществляли только два предприятия: "Черкасский автобус" и ЗАЗ, где было изготовлено 25 и 2 автобуса соответственно.

В Укравтопроме отмечают, что единственное проявление позитивной динамики было отмечено в сегменте коммерческих автомобилей, которых было сделано 12 штук или в 2 раза больше, чем годом ранее. Все машины были изготовлены на заводе "Черкасский автобус".

Всего за период с января по май 2020 года в Украине собрали 1 550 транспортных средств или на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Легковых автомобилей — 1 325 (-35%);

Коммерческих — 24 (+14%);

Автобусов — 201 (-41%).

Напомним, в мае 2019 года на отечественных предприятиях было собрано 510 единиц автотранспортных средств.