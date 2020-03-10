Транспорт 50 минут назад

Украина заняла предпоследнее место в мировом рейтинге автопроизводителей

Несмотря на девятипроцентное падение производства легковых автомобилей в Поднебесной, автопром КНР уверенно сохраняет за собой титул крупнейшего на планете

Украина заняла предпоследнее место в мировом рейтинге автопроизводителей Украина заняла предпоследнее место в мировом рейтинге автопроизводителей
Фото: LIGA.net

Украина, автопром которой загружен менее чем на 2% от его производственных возможностей, в мировом рейтинге автопроизводителей заняла предпоследнее, 44-е, место с результатом 6254 легковых авто, опередив лишь Азербайджан (2360 автомобилей). Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации "Укравтопром".

По данным Всемирной организации автопроизводителей, в 2019 году глобальный выпуск легковых автомобилей упал на 6,4%.

Почти треть выпущенных в прошлом году автомобилей была произведена в Китае. Несмотря на девятипроцентное падение производства легковых автомобилей в Поднебесной, автопром КНР уверенно сохраняет за собой титул крупнейшего на планете.

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Второй результат показал автопром Японии, который относительно 2018 года упал всего на 0,4%.

Немецкие автопроизводители показали третий результат в мировом рейтинге. От своего показателя предыдущего года автопром Германии отстал на 9%.

На 10% снизив объемы производства, на четвертом месте смогла удержаться Индия, практически вплотную приблизившись к результату корейского автопрома.

В свою очередь, Южная Корея убавила обороты всего на 1,3% и сохранила пятую позицию.

Так, на шестом месте остались США — (-9,8%), седьмое место у автопрома Бразилии, который вырос на 2,5%, на восьмом месте Испания (-1%) и на девятом Франция с результатом, на 5,5% меньшим от предыдущего года.

Замыкает десятку крупнейших производителей легковых автомобилей по итогам 2019 года — автопром Российской Федерации(-2,6% к 2018 году).

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Напомним, в ноябре 2019 года предприятия украинского автопрома изготовили 544 автотранспортных средства. Несмотря на то, что такой результат на 5% лучше прошлогоднего, динамика этого года второй месяц подряд демонстрирует отрицательные значения. Относительно октября выпуск автотранспорта сократился более чем на 40%. 

В октябре 2019 года предприятия украинского автопрома изготовили 913 автотранспортных средств, что на 13% меньше, чем в сентябре. 

В сентябре 2019 года выпуск легковых автомобилей в Украине, по сравнению с прошлым годом, увеличился в 2 раза, а производство автобусов выросло на 30%.

В августе 2019 года на украинских заводах было собрано 668 единиц автотранспортных средств. По сравнению с результатом годичной давности, выпуск автотранспорта в стране увеличился на 42%.

В мае 2019 года на отечественных предприятиях было собрано 510 единиц автотранспортных средств. Из этого количества легковых автомобилей — 441 штука, коммерческих авто — 6 штук, автобусов — 63 штуки. Таким образом, по сравнению с майским результатом прошлого года, выпуск легковых автомобилей в Украине увеличился на 18%.

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