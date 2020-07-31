Очередь за внедорожником Ford Bronco растянулась на 1,5 года — СМИ

Ажиотажный спрос на внедорожник Ford Bronco может привести к тому, что клиенты, которые хотят приобрести автомобиль у дилера, а не по предварительному заказу, будут ждать машину 18 месяцев, сообщает AUTO-Consulting.

По информации издания, некоторым покупателям придется ждать свой внедорожник до 2022 года.

О том, что модели обеспечен успех на рынке, стало понятно сразу после премьеры: в первые часы после презентации сайт компании рухнул под натиском желающих оформить заявку на покупку машины.

Как выяснилось позднее, партию из 3,5 тысячи экземпляров лимитированной серии Bronco First Edition раскупили сразу же, и автопроизводителю даже пришлось удвоить объемы выпуска.

Однако и этого хватило ненадолго: все семь тысяч внедорожников First Edition забронировали в течение нескольких дней.

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Для того, чтобы оформить заказ, необходимо внести депозит в размере 100 долларов Ford Bronco First Edition в трех- и пятидверном исполнении стоит от 59 305 и 63 500 долларов соответственно.

Первые поставки Bronco запланированы на позднюю весну 2021 года — в этот срок начнется отгрузка автомобилей клиентам, успевшим оформить заказ в числе первых.

Тем же, кто ждет появление модели у дилеров, придется ждать еще дольше. По оценкам Car&Driver, они смогут получит машину только через 18 месяцев, то есть в 2022 году.

Представитель Ford заявил журналистам, что примерные сроки доставки Bronco сообщат заказчикам в начале 2021 года.

Напомним, компания по производству автомобилей Ford выпустила новое поколение модели Bronco First Edition и сразу же увеличила в 2 раза объемы ее производства.