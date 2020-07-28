Транспорт 1 час назад

Mitsubishi решил прекратить выпуск своего внедорожника Pajero

Завод в Японии, где производятся автомобили этой модели, будет закрыт

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors Corp, который входит в альянс Nissan-Renault, планирует прекратить выпуск внедорожника Pajero в 2021 году и закрыть завод в Японии, где производятся автомобили этой модели.

Как сообщает Reuters, Mitsubishi намерен сократить присутствие в Европе и Северной Америке и сосредоточить усилия на азиатском рынке.

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По информации агентства, эти меры будут приняты в рамках плана реструктуризации бизнеса, который призван повысить операционную прибыль компании до 50 млрд иен в 2022/23 финансовом году.

В первом финансовом квартале, завершившемся 30 июня, Mitsubishi отчиталась об операционном убытке в размере 53,3 млрд иен ($1 = 105,47 иены).

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Продажи автомобилей за этот период упали более чем в два раза в годовом выражении — до 127 тысяч единиц.

Внедорожник Mitsubishi Pajero серийно выпускается с 1982 года, являлся флагманом модельного ряда компании.

Напомним, эксперты Moody's спрогнозировали, что в 2020 году глобальные продажи автомобилей сократятся на 20%.

Как сообщалось ранее, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и последовавшие следом ограничительные меры негативно повлияли на продажи автомобилей.

В частности, в марте реализация автомобилей упала на 55,1% в годовом выражении.

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