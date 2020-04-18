Транспорт 40 минут назад

Пандемия коронавируса обвалила в ЕС продажи автомобилей

Наибольшее падение автопродаж наблюдалось в Италии, где количество регистраций упало на 85,4%

Пандемия коронавируса обвалила в ЕС продажи автомобилей Пандемия коронавируса обвалила в ЕС продажи автомобилей
Фото: АСЕА

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и последовавшие следом ограничительные меры негативно повлияли на продажи автомобилей.

Об этом говорится в отчете Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

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По данным организации, в марте реализация автомобилей упала на 55,1% в годовом выражении.

В связи с тем, что примерно на середину месяца на большинстве рынков были приняты меры по локализации или блокировке, подавляющее большинство европейских дилерских центров были закрыты во второй половине марта.

Следовательно, спрос по всему региону сократился более чем наполовину в прошлом месяце, снизившись с 1 млн 264 тысяч 569 единиц, зарегистрированных в марте 2019 года, до 567 тысяч 308 единиц.

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В ассоциации отмечают, что в марте сократились все 27 рынков Евросоюза, однако наибольше падение наблюдалось в Италии: количество регистраций упало на 85,4% до 28 тысяч 326 новых автомобилей (в марте 2019 года — 194 тысячи 302 авто).

Кроме того, спрос также упал во Франции (-72,2%) и Испании (-69,3%). В Германии было зафиксировано менее резкое падение, чем на других ключевых рынках, но, тем не менее, показатели регистрации упали на 37,7%.

В период с января по март 2020 года спрос на новые автомобили в Европейском союзе снизился на 25,6%, а влияние экономического кризиса сказалось на общем объеме. Каждый из основных рынков ЕС в 2020 году продемонстрировал значительные потери: Италия — 35,5%, Франция — 34,1%, Испания — 31% и Германия — 20,3%.

Ранее руководство Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) на прошедшей недавно пресс-конференции обозначило основные проблемы, с которыми столкнулась автомобильная промышленность ЕС.

Напомним, в октябре 2019 года украинцы приобрели и зарегистрировали почти 9 тысяч новых легковых авто. В результате, относительно предыдущего года, октябрьский рынок вырос почти на 25%.

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