Транспорт 40 минут назад

Мировые автопродажи в 2020 году рухнут на 20% — Moody's

Этот прогноз основан на допущении, что ВВП G20 увеличится на 4,8% в 2021 году

Мировые автопродажи в 2020 году рухнут на 20% — Moody's Мировые автопродажи в 2020 году рухнут на 20% — Moody's
Фото: Dallas Morning News

В 2020 году глобальные продажи автомобилей сократятся на 20%. Такой прогноз дают эксперты Moody's, сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее аналитики агентства ожидали падения продаж в этом году на 14%.

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Ухудшение прогноза они объясняют тем, что тяжесть глобальной рецессии, вызванной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, стала более очевидной за последнее время.

"Заглядывая вперед, глобальные продажи автомобилей, вероятно, увеличатся на 11,5% в 2021 году, хотя и по сравнению с более низкой базой", — заявил старший вице-президент Moody's Фолк Фрей.

Этот прогноз основан на допущении, что ВВП G20 увеличится на 4,8% в 2021 году.

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В текущем году спрос на автомобили в Европе сократится на 30%, в США — 25%, ожидают в Moody's. Предыдущий прогноз предполагал снижение соответственно на 21% и 15%.

В то же время, как отмечает агентство, Китай является единственным рынком, прогноз для которого на 2020 год не изменился.

Продажи автомобилей в КНР сократятся на 10% в этом году, при том, что спрос уже начал восстанавливаться после резкого падения в первом квартале, отмечают в Moody's.

Как сообщалось ранее, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и последовавшие следом ограничительные меры негативно повлияли на продажи автомобилей.

В частности, в марте реализация автомобилей упала на 55,1% в годовом выражении.

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