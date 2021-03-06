Происшествия 4 часа назад

В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: 6 погибших, 35 пострадавших (ФОТО)

Авария с рейсовым автобусом Познань — Херсон произошла вблизи города Кашице

На месте ДТП в Польше. Фото: twitter.com/SalibaJes На месте ДТП в Польше. Фото: twitter.com/SalibaJes
На месте ДТП в Польше. Фото: twitter.com/SalibaJes

В Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с рейсовым автобусом Познань — Херсон.

В результате аварии 6 граждан Украины погибли, еще 35 пострадали, сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter.

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Указано, что авария произошла вблизи города Кашице.

"6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы. Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии", — написал дипломат в микроблоге.

Вскоре он уточнил, что количество пострадавших в результате ДТП с участием украинского автобуса в Польше возросло.

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"ДТП в Польше: число пострадавших возросло до 35 украинцев. Всем оказывается необходимая медицинская и консульская помощь. Благодарны польской стороне за оперативную реакцию", — отметил Николенко.

По информации польских СМИ, автобус с украинскими номерами упал в канаву. Всего на борту находилось 57 человек. Для эвакуации пострадавших на место ДТП отправили два вертолета.

Напомним, в конце ноября 2020 года на юго-востоке Польши в результате столкновения трех микроавтобусов недалеко от границы с Украиной погиб 60-летний украинец.

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