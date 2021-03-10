Происшествия 1 час назад

ДТП с автобусом в Польше: в больницах остаются 22 украинца

Из них два человека находятся в тяжелом состоянии

На месте ДТП в Польше. Фото: Marcin Betleja, Podkarpacka Straż Pożarna / PSP На месте ДТП в Польше. Фото: Marcin Betleja, Podkarpacka Straż Pożarna / PSP
На месте ДТП в Польше. Фото: Marcin Betleja, Podkarpacka Straż Pożarna / PSP

После смертельной аварии украинского автобуса в Польше в лечебных заведениях этой страны по состоянию на 7:00 среды, 10 марта, находится 22 украинца.

Из них два человека в тяжелом состоянии, сообщает со ссылкой на данные Министерства иностранных дел Украины пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Как известно, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчова-Краковец" автобус "Познань-Херсон" попал в ДТП, в результате чего погибли 5 человек, а 35 — попали в больницы. Всего в автобусе было 57 украинцев.

При содействии консулов 24 человека уже отправили в Украину.

Вечером 9 марта сообщалось, что в Польше в медицинских учреждениях находятся 24 украинца.

Как сообщалось, причиной дорожно-транспортного происшествия с украинским автобусом в Польше могло стать то, что водитель не справился с управлением.

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В частности, вероятной причиной аварии стал неудачный маневр при вождении, когда водитель решил съехать на место стоянки и отдыха. Автобус ехал с допустимой для того участка автомагистрали скоростью, однако она была слишком высокой для запланированного поворота направо.

Отмечается, что водителю уже предъявили обвинение, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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