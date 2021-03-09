В больницах Польши остается 24 пострадавших в ДТП с автобусом

В больницах Польши по состоянию на 7 часов утра 9 марта остаются 24 гражданина Украины, пострадавших 6 марта в ДТП с автобусом сообщением "Познань — Херсон" вблизи пункта пропуска "Корчева" на границе с Украиной.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на информацию Министерства иностранных дел Украины, девятеро из них по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Также сообщается, что при содействии консулов 24 человека уже отправлены в Украину.

В свою очередь, как рассказал в эфире телеканала "Украина 24" вечером 8 марта генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, с лечением двух пострадавших в аварии возникли проблемы из-за отсутствия страховки.

"У нас были два сигнала, что в Ярославе и Жешуве отказывались лечить, потому что нет страховки. Вопрос в Жешуве мы решили, связавшись с госпиталем. Сейчас так же будем контактировать с Ярославом. Будет оплачено лечение, каким образом — увидим, потому что перевозчик имеет обязательства оплатить страховку, если люди были застрахованы", — отметил дипломат.

Всего же, напомним, в автобусе находилось 57 украинцев. В результате происшествия пятеро из них погибли, а 35 были госпитализированы в лечебные учреждения.

По предварительной версии польской полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.