Общество 6 часов назад

В Запорожье BMW разорвало пополам, есть погибший (ФОТО, ВИДЕО)

Тело погибшего парня на несколько метров отбросило от автомобиля

Фото: Автоканал Запорожье
Фото: Автоканал Запорожье
Фото: Автоканал Запорожье
Фото: Автоканал Запорожье
Telegram/hu_zp
Telegram/hu_zp
Telegram/hu_zp
Telegram/hu_zp

По меньшей мере один человек погиб в результате ДТП на улице Бородинской в Запорожье неподалеку от пересечения с улицей Ладожской.

Как передает местное издание Forpost, по предварительной информации его источников в правоохранительных органах, водитель не справился с управлением автомобиля из-за маневров на дороге.

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В транспортном средстве на момент происшествия находились 21-летний водитель и двое пассажиров возрастом 21 и 24 года. В результате столкновения автомобиль разорвало пополам, а один из пассажиров — погиб. Тело умершего парня на несколько метров отбросило от автомобиля.

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На месте происшествия работали спасатели, которые деблокировали пострадавших из искореженного автомобиля. Каретой скорой помощи медики госпитализировали их в городскую больницу в тяжелом состоянии.

Точную причину ДТП предстоит установить следователям полиции. При этом пока ни полиция, ни Госслужба по чрезвычайным ситуациям об инциденте не сообщают.

Напомним, что 1 февраля на этой же улице маршрутка врезалась в столб: тогда пострадали 14 человек, а водитель с места происшествия тут же сбежал.

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