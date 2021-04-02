На маслозаводе в Харькове произошел большой взрыв с пожаром: погиб работник (ФОТО, ВИДЕО)

Один человек погиб и один получил ожоги лица в ночь на 2 марта в результате взрыва на заводе производству подсолнечного масла в Харькове. Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, сообщение о происшествии на улице Новомосковской, 8-А поступило в 4:08.

К месту пожара немедленно направили сразу пять пожарно-спасательных подразделений ГСЧС на автоцистернах. На момент их прибытия стало известно, что в металлическом ангаре произошел взрыв резервуара. В результате взрыва данное здание было разрушено. Наблюдалось горение обломков и остатков оборудования на площади 600 квадратных метров.

После оценки обстановки, к месту происшествия дополнительно направили еще четыре пожарных автоцистерны и три единицы специальной спасательной техники.

На месте пожара обнаружено тело погибшего работника 1997 года рождения. Еще один рабочий 1983 года рождения получил ожоги лица и был госпитализирован в ожоговый центр Харькова.

Пожарные локализовали огонь в 5:39. В 10:20 были завершены работы по окончательной ликвидации локальных мест горения. Причина возникновения ЧП устанавливается.

В свою очередь, Главное управление полиции в Харьковской области сообщает, что на территории завода был маслобойный цех, в котором использовался гексан.

По предварительным данным, произошел взрыв промышленного маслопресса. На территории цеха в момент взрыва находилось пять работников.

Открыто производство по части 2 статьи 270 (нарушение требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса.

Напомним также, что 13 марта в Винницкой области дотла сгорел кемпинг-отель. А в предыдущий день произошел пожар в частном доме престарелых на лесной окраине Киева.