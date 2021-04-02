Общество 30 минут назад

На маслозаводе в Харькове произошел большой взрыв с пожаром: погиб работник (ФОТО, ВИДЕО)

Еще один рабочий получил ожоги лица и был госпитализирован в местный ожоговый центр

Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото: ГУ НП в Харьковской области

Один человек погиб и один получил ожоги лица в ночь на 2 марта в результате взрыва на заводе производству подсолнечного масла в Харькове. Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, сообщение о происшествии на улице Новомосковской, 8-А поступило в 4:08.

К месту пожара немедленно направили сразу пять пожарно-спасательных подразделений ГСЧС на автоцистернах. На момент их прибытия стало известно, что в металлическом ангаре произошел взрыв резервуара. В результате взрыва данное здание было разрушено. Наблюдалось горение обломков и остатков оборудования на площади 600 квадратных метров.

Кратко и по делу в Telegram

После оценки обстановки, к месту происшествия дополнительно направили еще четыре пожарных автоцистерны и три единицы специальной спасательной техники.

Читайте также:
Под Черкассами при пожаре в жилом доме погибли три человека, из них двое детей (ФОТО)

На месте пожара обнаружено тело погибшего работника 1997 года рождения. Еще один рабочий 1983 года рождения получил ожоги лица и был госпитализирован в ожоговый центр Харькова.

Пожарные локализовали огонь в 5:39. В 10:20 были завершены работы по окончательной ликвидации локальных мест горения. Причина возникновения ЧП устанавливается.

В свою очередь, Главное управление полиции в Харьковской области сообщает, что на территории завода был маслобойный цех, в котором использовался гексан.

По предварительным данным, произошел взрыв промышленного маслопресса. На территории цеха в момент взрыва находилось пять работников.

Открыто производство по части 2 статьи 270 (нарушение требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса.

Напомним также, что 13 марта в Винницкой области дотла сгорел кемпинг-отель. А в предыдущий день произошел пожар в частном доме престарелых на лесной окраине Киева.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина запретила ввоз из РФ пшеницы, подсолнечного масла, бумаги и моющих средств
Украина запретила ввоз из РФ пшеницы, подсолнечного масла, бумаги и моющих средств
Полиция просит арестовать главу Академии аграрных наук, пойманного на взятке в виде джипа
Полиция просит арестовать главу Академии аграрных наук, пойманного на взятке в виде джипа
Песах по-украински: В Умани паломник из Израиля обстрелял другого и сбежал в Киев
Песах по-украински: В Умани паломник из Израиля обстрелял другого и сбежал в Киев
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Apple Maps появились рекомендации о требованиях 300 аэропортов мира по COVID-19

  3. СБУ пресекла нелегальный экспорт карпатской ели на миллионы гривен

  4. Ученый рассказал, сколько должен длиться в Украине локдаун

  5. Перестрелка маршрутчиков в Броварах: в суд ушло дело по 15 обвиняемым

Ивент
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
Уся підприємницька спільнота України зустрінеться на одному майданчику 14 липня 2021 року, аби перетворити локдаун з обмежувального чинника розвитку на драйвер нових рішень!
Загрузка...