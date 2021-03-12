Общество 1 час назад

В Киеве горел частный дом престарелых с 80 людьми внутри (ФОТО)

Пожар возник в 5:51 на крыше трехэтажного здания, в котором находились 65 стариков и 15 человек персонала

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГУ НП в Киеве
Фото: ГУ НП в Киеве

В Киеве утром 12 марта произошел пожар в частном доме престарелых "Серебряный век", расположенном на улице Лесозащитной, 11-Б — на границе с лесом около окружной дороги в Подольском районе столицы.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, пожар возник в 5:51 на крыше трехэтажного здания. Внутри находилось 65 человек пожилого возраста. Кроме них, эвакуировали 15 человек персонала.

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В 6:55 пожар был локализован, а в 7:17 — ликвидирован. К тушению было привлечено 35 человек личного состава ГСЧС и восемь единиц основной и специальной техники.

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В свою очередь, как сообщает Главное управление полиции в Киеве, следственным отделом Подольского управления открыто производство по части 1 статьи 270 (нарушение требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса. Правоохранители устанавливают все детали инцидента.

Напомним, что 21 января в Харькове произошел пожар в аналогичном частном учреждении для пожилых людей, в результате которого на месте погибли 15 человек и еще один скончался на следующий день.

В феврале Харьковская обладминистрация сообщала, что по результатам проведенных после этого проверок в Харьковской области 36 нелегальных соцучреждений прекратили свою деятельность.

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